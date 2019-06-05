В Дятьковском лесничестве случился пожар

6 июня в Дятьковском районе произошел пожар в лесу, угрозы населенным пунктам не было.

Информация о возгорании в управление МЧС поступила в 17.00. Через несколько минут огнеборцы прибыли в лесничество района. За 25 минут пламя локализовали, еще за 20 ликвидировали.

Как оказалось, горел лесная подстилка на площади 0, 45 гектаров. Пострадавших не было.