Под Выгоничами сгорела легковушка
6 июня в Выгоничском районе загорелся легковой автомобиль, на место выезжали спасатели 26-й части и ОП «Удельные Уты» на двух автоцистернах.
Информация поступила в 14:30. Через три минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, пламя охватило салон легковушки Mazda 6. В тушении использовали ручной ствол.
Через три минуты огонь погасили, в 14:39 ликвидировали.
Обошлось без пострадавших. Причину выясняют.
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