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Под Выгоничами сгорела легковушка

Опубликовано Сегодня, 08:47

6 июня в Выгоничском районе загорелся легковой автомобиль, на место выезжали спасатели 26-й части и ОП «Удельные Уты» на двух автоцистернах.

Информация поступила в 14:30. Через три минуты сотрудники МЧС прибыли по адресу. Как оказалось, пламя охватило салон легковушки Mazda 6. В тушении использовали ручной ствол.

Через три минуты огонь погасили, в 14:39 ликвидировали.

Обошлось без пострадавших. Причину выясняют.

Напомним, 2 июня произошел пожар на улице Мичурина в Володарском районе.

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