В Большом Полпино нетрезвый велосипедист влетел в лесовоз

ДТП с участием грузовика-лесовоза «Краз 250» и велосипеда произошло 6 июня на улице 1-го Мая в Большом Полпино, пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в два часа дня. Как объяснили в ГИБДД, 53-летний мужчина на велосипеде «Минск» столкнулся с большегрузом, не справившись с управлением.

В итоге у водителя двухколесного транспорта ушиб головы и вывих плеча. Медосвидетельствование показало, что он находился в нетрезвом состоянии.

Водитель «Краза» был трезвым.