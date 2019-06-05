В Клинцах в страшном ДТП разбилась 26-летняя девушка

26-летняя девушка, водитель автомобиля Nissan Primera, получила смертельные травмы во время аварии 6 июня на улице П. Коммуны в Клинцах.

Кроме этого, в ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка. Врачи диагностировали у нее открытый перелом верхней трети голени справа, закрытый перелом слева, закрытый перелом левого плеча, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб клетки; она госпитализирована.

Само происшествие случилось в 04:25. Как объяснили в отделе ГИБДД, 26-летняя водитель Nissan Primera не справилась с управлением и, съехав на обочину, врезалась в дерево.

Напомним, пенсионерка на Kia врезалась в дерево.