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На Горбатова в Брянске в ДТП пострадала 59-летняя пассажирка

Опубликовано Сегодня, 17:32

Авария с участием автомобилей Peugeot Boxer и Mercedes-Benz произошла 7 июня в Брянске на улице Горбатова, пострадала 59-летняя женщина.

Она ехала в иномарке Peugeot. Врачи диагностировали у нее перелом костей носа, ее отпустили на амбулаторное лечение.

Инцидент случился 18.05. Как сообщили в отделе ГИБДД, 57-летний водитель Peugeot Boxer ехал от переулка Пилотов на улицу Красноармейскую и врезался в Mercedes-Benz GLK под управлением 54-летней женщины.

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