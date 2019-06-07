В Бежице в Болве утонул 26-летний парень

9 июня в Бежицком районе из реки Болва извлекли тело погибшего парня.

Информация о том, что водолазы «Управления по делам ГОЗНТЧС» достали из водоема труп, поступила дежурному в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:35.

Причины гибели выясняют правоохранители.

На месте происшествия работали девять спасателей и четыре единицы техники.