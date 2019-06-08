В Брянске на реке Десна утонул Nissan

В Фокинском районе Брянска в реке Десна 9 июня у местного жителя съехала в реку иномарка Nissan.

Информация об этом появилась около шести вечера. Фото опубликовал брянец Данил Шведов.

«Нужна помощь, под танком на Десне машина частично ушла под воду», - поделился Данил.

Чуть позже стало известно, что на помощь мужчине пришли неравнодушные водители на внедорожниках. Кроме этого, на место происшествия приехал трактор. Еще на одних снимках видно, что к утонувшему транспорту прицепили трос и таким образом вытянули машину на сушу.