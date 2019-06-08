В селе Уты на озере начался мор рыбы

Жительница села Уты Брянской области пожаловалась в соцсети на мор рыбы на озере.

Людмила Меркушова опубликовала фото и прокомментировала его так: «Село Уты, все озеро в мертвой рыбе».

По словам Ольги Махотиной, в этой ситуации виноваты химикаты, которыми обработаны поля недалеко от водоема.

Евгений Валяев подтвердил слова Ольги, заметив, что подобную картину можно было наблюдать и в Климовском районе.

«Так было по осени, там вся река погибла. Вызывали экспертизу, те гривой покивали, мол, трава гнить начала, и вот результаты, но народ-то понимает, что и откуда», - прокомментировал Евгений.