В Брянске оштрафован лихач на авто Mersedes

Работники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя иномарки Mersedes, который нарушил правила дорожного движения.

Инцидент случился 20 мая 2019 года в районе дома №4 по улице Ульянова. Автомобилист совершил обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, где выскочил на встречку.

По ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ его оштрафовали на пять тысяч рублей.