В Дятьковском районе автомобилист на «Ладе» врезался в иномарку

64-летний водитель автомобиля Lada Granta получил травмы после ДТП с Honda Civic 9 июня в Дятьковском районе.

Сама авария случилась в 10:05 на 27 километре трассы «Брянск-Дятьково- граница Калужской области». Как объяснили в отделе ГИБДД, 64-летний автомобилист на машине Lada Granta, поворачивая налево на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущества Honda Civic под управлением 18-летнего водителя. В итоге произошло столкновение.

У 64-летнего водителя автомобиля Lada Granta ушиб грудной клетки, перелом пятого ребра; врачи его отпустили домой с назначением лечения.