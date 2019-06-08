Экс-руководство Брянского областного казачьего института приговорили к колонии за взятки

Брянский суд вынес наказание в виде 4,5 лет лишения свободы бывшему директору областного казачьего института технологий и управления, его признали виновным во взяточничестве.

Ее заместителя приговорили к трем годам и двум месяцам заключения. Отбывать сроки фигуранты будут в колонии общего режима. Помимо этого, они должны заплатить 2 миллиона рублей штрафа. Также их лишили права в течение пяти лет заниматься образовательной деятельностью. Методиста и секретаря приговорили к условному лишению свободы, а также штрафу в сумме 272 и 400 тыс рублей соответственно.

История продолжалась с 2016-го по 2018-й год. По версии следствия, в учебном заведении с отдельных студентов взималась незаконная плата за успешную сдачу экзаменов и зачетов без фактического прохождения соответствующих испытаний.

Размер взятки варьировался от 3 тыс рублей до 136 тыс рублей. Общая сумма превысила два миллиона рублей.