Уроженец Москвы ответит перед брянским судом за кражу

Сельцовский горсуд рассмотрит уголовное дело 26-летнего уроженца Москвы, который обвиняется в краже со значительным ущербом.

Инцидент случился 14 февраля 2019 года около половины двенадцатого вечера. Согласно версии расследования, двое мужчин распивали спиртное, после этого один из собутыльников проводил до дома ранее не знакомого 37-летнего парня. Поскольку последний был пьяный, злоумышленник похитил из его сумки мобильный телефон, 700 рублей и банковскую карту. Позже он воспользовался услугой «Мобильный банк» со смартфона потерпевшего и украл 25 тыс 700 рублей с его счета.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 6 лет.