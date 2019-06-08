На даче у брянца похозяйничал «охотник» за металлом

Брянская полиция задержала ранее судимого 34-летнего жителя Навлинского района, который подозревается в краже.

До суда он будет находиться в СИЗО. По части 3 статьи 158 УК РФ ему грозит до шести лет.

Инцидент произошел в поселке Алтухово. По материалам расследования, подозреваемый через окно проник в дачный дом, принадлежащий 32-летнему жителю Брянска. Добычей вора стали домкрат и металлические изделия стоимостью около 4500 рублей.

О том, что произошло, потерпевший узнал от полицейских. В вещах, которые были изъяты у задержанного, хозяин дома опознал свое имущество и написал заявление о краже.