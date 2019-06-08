В Почепе горел частный сарай

10 июня в селе Димитрово Почепского района случился пожар, на помощь выезжали огнеборцы 37-й части и МПК «Почеп».

Информация о возгорании поступила в 12:14. Через 20 минут огнеборцы прибыли на улицу Молодежную. Как оказалось, горел частный сарай раз мером 8х5 метров.

В тушении использовали два ручних ствола.

В 12:47 пламя локализовали, еще через три ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина пожара устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.