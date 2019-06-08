В Сураже 26-летний парень на мотоцикле Stels опрокинулся в кювет

9 июня в Суражском районе произошло ДТП с мотоциклом Stels, пострадал 26-летний водитель.

Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Правоохранителям о том, что случилось, из Суражской ЦРБ сообщили в 21:10.

Сама авария была в 15:25 на улице Октябрьской. По предварительным данным, 26-летний парень на мотоцикле ехал в сторону улицы Ленина и, не справившись с управлением, слетел в кювет, где опрокинулся.