В Брянской области задержан организатор сети подпольных автозаправок

Сотрудники МВД России вместе с коллегами из Брянской области задержали предполагаемого организатора сети нелегальных автозаправочных станций.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник вместе с сообщниками с 2017 года по январь 2019-го организовал продажу суррогата дизельного топлива без соответствующей лицензии.

Сумма дохода от противоправной деятельности превысила 26 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией провели 12 обысков в жилищах и офисных помещениях, где изъяли свыше 12 млн рублей.

В отношении предполагаемого организатора незаконной деятельности избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.