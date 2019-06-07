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В Брянске 81-летний мужчина покалечился из-за водителя иномарки

Опубликовано Сегодня, 09:30

81-летний пенсионер получил травмы, угодив под колеса иномарки Hyundai Santa 10 июня на Чернышевского в Брянске.

Врачи диагностировали у пешехода закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ребер; сейчас он в больнице.

Сама авария произошла в 08:45. По предварительным данным, 56-летний водитель Hyundai Santa ехал со стороны улицы 2-я Мичурина на Рылеева и сбил пересекавшего проезжую часть 81-летнего пешехода.

Напомним, в Карачевском районе 47-летнего мужчину сбил Mercedes.

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