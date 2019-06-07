Около «Пушки» в Брянске таксист сбил двух дам
11 июня в областном центре случилось ДТП, в котором травмы получили два пешехода, об этом сообщили в одной из соцсетей.
Инцидент произошел недалеко от монумента Артиллеристам в половине десятого утра. Как объяснили свидетели, водитель такси наехал на двух женщин, пересекавших дорогу.
Пострадавшие получили серьезные повреждения. Сейчас они в больнице.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
С 1 июня 2019 года отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Таким образом, с этой даты с таксофонов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость местных и внутризоновых телефонных соединений.
В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.