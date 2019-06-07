Около «Пушки» в Брянске таксист сбил двух дам

11 июня в областном центре случилось ДТП, в котором травмы получили два пешехода, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент произошел недалеко от монумента Артиллеристам в половине десятого утра. Как объяснили свидетели, водитель такси наехал на двух женщин, пересекавших дорогу.

Пострадавшие получили серьезные повреждения. Сейчас они в больнице.