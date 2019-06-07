Недалеко от Трубчевска иномарка повисла на дорожном ограждении

7 июня в областном центре на улице Нижне-Лермонтовская случилась дорожная авария с участием иномарки Ford Fusion.

7 июня в деревне Хлыстовка Краснинского района произошел пожар, на помощь выезжали сразу пять сотрудников МЧС 32-й и 76-й частей.

Смоленская полиция проводит расследование и ищет очевидцев аварии, которая произошла 19 марта на Гагарина в Смоленске с участием автомобилей Skoda Oktavia и Lada Largus, где пострадал водитель первой легковушки.

10 июня в Сафоново на улице Радищева загорелась машина «Газель», на место выезжали три спасателя 14-й части.

11 июня в Вязьме случился пожар, на тушение которого выезжали сразу шесть спасателей 13-й части на двух автоцистернах.

Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно.

Очевидцы не могут понять, как автомобилист совершил такой маневр.

Фото опубликовал анонимный автор, на нем видно, что легковушка словно запрыгнула на дорожное ограждение.

10 июня под Трубчевском случилась авария с иномаркой, сообщила одна из брянских групп в соцсети.

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