В Клинцах подросток зверски расправился со спящим

Суд Клинцов назначил наказание в виде семи лет и восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима 18-летнему парню, который признан виновным в убийстве с особой жестокостью.

Кроме этого, он совершил преступление по ч.2 ст.325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта».

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу.

Инцидент случился 24 июля 2018 года. По материалам расследования, несовершеннолетний в одном из жилых домов села Займище Клинцов распивал спиртное с собутыльником. Внезапно возник конфликт, во время которого подсудимый не менее 10 раз ударил ножом потерпевшего по различным частям тела. После этого подсудимый вышел во двор дома, затем вернулся через время и нанес потерпевшему не менее 90 ударов, от которых тот скончался на месте.