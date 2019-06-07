В Клинцах 22-летняя девушка «навела порядок» в комнате знакомой

29-летняя жительница Клинцов теперь будет более осторожной в вопросе приглашения в гости подруг, поскольку последний подобный визит завершился для нее неприятностями; делом уже занимается полиция.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что из ее квартиры пропали 15 тыс рублей. Поскольку деньги находились в конверте с документами, она не смогла уточнить, когда именно случилось преступление. Приблизительно, по ее словам, это могло произойти неделю назад.

Сыщики провели расследование и установили, что к краже причастна ранее судимая 22-летняя знакомая. В отделении она признала вину, объяснив, что была в гостях, когда же хозяйка отлучилась на пару минут из комнаты, похитила средства.

Часть суммы подозреваемая вернула. Остальное успела потратить. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» ей грозит до пяти лет.