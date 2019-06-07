Оштрафован гендиректор брянского «АвангардСтройПроект» за невыплату зарплаты

Прокуратура Фокинского района проверила, как соблюдается трудовое законодательство в фирме ООО «АвангардСтройПроект».

Проверка показала, что в компании есть задолженность по зарплате перед работниками.

Как выяснил прокурор, руководитель уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. В связи с этим на сей раз на него завели административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на 20 тыс рублей.

Кроме этого, прокурор внесено в адрес генерального директора представление, которое находится на рассмотрении.

Вопрос погашения задолженности по заработной контролируется.