Двое экс-правоохранителей, избившие задержанных, ответят перед брянским судом

Брянский суд рассмотрит уголовное дело двух бывших сотрудников отдела уголовного розыска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

История случилась утром 16 июля 2018 года. По версии следствия, заместитель начальника отдела уголовного розыска и начальник одного из отделений этого отдела избили 30-летнего мужчину, которого они проверяли на причастность к поджогу квартиры. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Помимо этого, в январе 2018 года один из этих же полицейских избил 20-летнего молодого человека, которого подозревал в краже ювелирных изделий.