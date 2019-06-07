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Пока «газовик» проверял плиту, у пожилого брянца пропали 69 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 16:25

Брянские правоохранители завели уголовное дело на 32-летнюю ранее судимую жительницу, которая совершила кражу в доме.

По части 2 статьи 158 УК РФ предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

История случилась в Бежицком районе. По словам пожилого человека, к нему в квартиру под видом работника газовой службы пришел незнакомец. Быстро увлек его на кухню, не дав закрыть дверь. Плиту обследовал, дал инструкцию по технике безопасности о том, как не допустить утечки газа.

Через пару дней пенсионер понял, что его 69 тыс рублей из шкафа в шкатулке пропали. Сразу, говорит, заподозрил причастность «газовика» к краже, поскольку других посетителей не было.

Вскоре полиция задержала 32-летнюю местную жительницу. Она попала на видеозапись камеры домофона, расположенного на жилище потерпевшего. В отделении подозреваемая созналась: пока ее подельник отвлекал пожилого хозяина, тихо похитила деньги.

Сообщника объявили в розыск.

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