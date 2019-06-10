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В Выгоничах полыхал гараж

Опубликовано Сегодня, 11:19

12 июня в Выгоничах случился пожар, на место выезжали спасатели 26-й части.

Сообщение о возгорании поступило в 06:40. Через 10 минут огнеборцы прибыли по адресу – на улицу Ломоносова. К тому времени частный металлический гараж размером 2х4 метра был охвачен пламенем.

В тушении использовали ручной ствол. В 06:59 огонь локализовали, в 07:01 ликвидировали.

Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.

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