В Брянске образовался большой затор до «Аэро Парка»

7 июня в деревне Хлыстовка Краснинского района произошел пожар, на помощь выезжали сразу пять сотрудников МЧС 32-й и 76-й частей.

Смоленская полиция проводит расследование и ищет очевидцев аварии, которая произошла 19 марта на Гагарина в Смоленске с участием автомобилей Skoda Oktavia и Lada Largus, где пострадал водитель первой легковушки.

10 июня в Сафоново на улице Радищева загорелась машина «Газель», на место выезжали три спасателя 14-й части.

Полиция возбудила уголовное дело в связи угоном автомобиля на 34-летнего ранее судимого местного жителя.

11 июня в Вязьме случился пожар, на тушение которого выезжали сразу шесть спасателей 13-й части на двух автоцистернах.

Смоленские правоохранители разыскивают свидетелей аварии с участием «ВАЗа 21074» на улице Есенина в Угре, где пострадал велосипедист.

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По словам свидетелей в одной из соцсетей, затор был от кольца на самолете и заканчивался около ТРЦ. Причина ситуации – обрыв троллейбусных электролиний, которые упали на легковушку.

12 июня в областном центре создалась большая пробка до торгового центра «Аэро Парка».

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