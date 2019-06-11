В Володарском районе горели гараж и Volkswagen

13 июня в Володарском районе на улице Орджоникидзе горел гараж, на место отправлялись пожарные 28-й части и СПСЧ на двух автоцистернах.

Информация о происшествии поступила в 15:40. Через 11 минут огнеборцы прибыли по адресу. К тому времени гараж и расположенный внутри Volkswagen охватило пламя.

В тушении использовали ручной ствол. В 15:53 огонь локализовали, через четыре минуты ликвидировали.