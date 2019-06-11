В Брянском районе молодая дама на авто Hyundai врезалась в столб
33-летняя женщина-водитель иномарки Hyundai Getz получила травмы во время ДТП, которое произошло 12 июня на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе.
У пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица; ее госпитализировали.
Сама авария случилась в шесть вечера на 130-километре упомянутой дороги. Как сообщили в отделе ГИБДД, 33-летняя дама, управляя иномаркой, ехала из Смоленска в Брянск и, не справившись с управлением, врезалась в столб.
Напомним, в Клинцах в страшном ДТП разбилась 26-летняя девушка.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Как подключить гараж к электричеству?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос от члена гаражного строительного кооператива, желающего получить технологическое присоединение своего гаража, расположенного на территории данного кооператива. Каковы особенности подключения энергопринимающего устройства гаража расположенного на территории гаражного строительного кооператива ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.
«Ростелеком» отметил рост продаж онлайн-касс в Центральном федеральном округе в мае, несмотря на поправки, принятые Госдумой РФ 23 мая к ФЗ-54.
В связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на основании запроса компании-перевозчика в период празднования Дня России (11 и 12 июня) изменится график движения пригородных поездов Брянского региона МЖД.
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.