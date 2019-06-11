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В Брянском районе молодая дама на авто Hyundai врезалась в столб

Опубликовано Сегодня, 09:29

33-летняя женщина-водитель иномарки Hyundai Getz получила травмы во время ДТП, которое произошло 12 июня на трассе «Орел-Смоленск» в Брянском районе.

У пострадавшей врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей лица; ее госпитализировали.

Сама авария случилась в шесть вечера на 130-километре упомянутой дороги. Как сообщили в отделе ГИБДД, 33-летняя дама, управляя иномаркой, ехала из Смоленска в Брянск и, не справившись с управлением, врезалась в столб.

Напомним, в Клинцах в страшном ДТП разбилась 26-летняя девушка.

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