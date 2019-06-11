Серьезное ДТП под Стародубом: опрокинулась автоцистерна, есть пострадавший

10 июня в Сафоново на улице Радищева загорелась машина «Газель», на место выезжали три спасателя 14-й части.

Полиция возбудила уголовное дело в связи угоном автомобиля на 34-летнего ранее судимого местного жителя.

11 июня в Вязьме случился пожар, на тушение которого выезжали сразу шесть спасателей 13-й части на двух автоцистернах.

Смоленские правоохранители разыскивают свидетелей аварии с участием «ВАЗа 21074» на улице Есенина в Угре, где пострадал велосипедист.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 44-летнего жителя Руднянского района, который подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев.

13 июня в областном центре легковой автомобиль попал в «ловушку», которая образовалась на проезжей части, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

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Само ДТП произошло в 16:50 на 33-м километре трассы «Погар-Стародуб». По данным Госавтоинспекции, 51-летний мужчина, управляя «Газом», ехал из Погара и слетел на обочину, где опрокинулся.

У мужчины закрытый перелом правой ключицы, сотрясение мозга, ушибы туловища. Медики, назначив лечение, отпустили его домой.

12 июня в Стародубском районе случилась серьезная авария с участием автомобиля «ГАЗ 46116», пострадал 51-летний водитель.

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