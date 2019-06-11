На Урицкого в Брянске собирается пробка из-за ДТП

13 июня в областном центре на улице Урицкого произошла авария с участием иномарки и грузового автомобиля, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент произошел в половине второго дня. На опубликованном фото видно, что дорогу не поделили иномарка и грузовая машина.

Получили ли транспортные средства повреждения, были ли пострадавшие, неизвестно.

Официальной информации не поступало.

Известно, что из-за ДТП образовался затор.