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В Бежице «охотникам» за металлом приглянулось содержимое гаража

Опубликовано Сегодня, 16:25

Двое 31-летних жителей Брянска по решению суда могут быть приговорены к пяти годам заключения за кражу.

История произошла в дачном доме на улице Институтской в Бежицком районе. 27-летний парень, владелец жилища, редко туда наведывался. Этим и воспользовались злоумышленники, присмотрев на участке гараж с обшитыми металлом дверями. Как выяснили правоохранители, подозреваемые три дня воровали имущество с этой территории. Сперва были металлические листы и электропровода, затем старые части холодильника и другие вещи, которые годились на металлолом.

Об «охотниках», орудовавших на участке, брянцу по телефону сообщили соседи. Он сразу позвонил в полицию. Стражи порядка, прибыв на место, задержали одного из них с поличным. Второй сбежал, но вскоре тоже был доставлен в отделение.

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