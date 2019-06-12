Дама из Белых Берегов «обчистила» жителя дальнего зарубежья

Правоохранители предъявили обвинение в краже 35-летней жительнице поселка Белые Берега.

Если суд признает женщину виновной, ей грозит до пяти лет.

К полицейским обратился работник гостиницы в Фокинском районе. Потерпевший, 39-летний мужчина из дальнего зарубежья, объяснил, что накануне познакомился с симпатичной дамой, пригласил ее в номер на вечеринку. Во время застолья выпил больше обычного и уснул. Утром обнаружил, что мобильный телефон, две банковские карты, спортивное трико и 4800 рублей пропали.

Вскоре была установлена личность подозреваемой – 35-летней гражданки из поселка Белые Берега, которая ранее не имела проблем с законом. Задержанная вернула украденное у потерпевшего имущество, кроме денег, которые потратила.