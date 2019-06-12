В Климово 48-летняя автоледи на «ВАЗе» врезалась в скутериста

46-летний водитель скутера 13 июня получил травмы во время ДТП с автомобилем «ВАЗ-21070» на улице Брянской в Климово.

У пострадавшего мужчины ушибы колен, а также суставов; медики, назначив лечение, отпустили его домой.

Сама авария произошла в 11:40. Сотрудники ГИБДД объяснили, 48-летняя женщина на «ВАЗе», совершая поворот, не уступила дорогу скутеру Motoland под управлением 46-летнего водителя, который двигался по улице Ленина в сторону Брянской. В итоге оба транспорта встретились.

Напомним, в Мглинском районе велосипедист разбил голову в ДТП с «ВАЗом».