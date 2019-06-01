На Набережной в Брянске в День России устроили «покатушки», нарушитель наказан

13 июня в одной из соцсетей появилась информация о том, что в День России «автохамы» устроили бесцеремонную езду по лестнице на бульваре Гагарина.

По словам очевидца Татьяны, «покатушки» случились во время вечерних гуляний на пересечении с улицей Луначарского.

«Зачем ездить там, где этого делать категорически нельзя?» - прокомментировала Татьяна.

Пользователи сети тоже выразили свое возмущение по этому поводу, заметив, что нарушителя непременно должны наказать профильные инстанции.

В Госавтоинспекции сообщили, что «автохам» уже наказан. Речь идет об автомобилисте, который 12 июня в районе дома №45 по улице Луначарского ехал по тротуару.

Водителя Kia Sportage привлекли к административной ответственности. По ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ он оштрафован на 2000 рублей.