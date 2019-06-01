В Почепе мопед «встретился» с внедорожником

Авария с участием мопеда Yuanxing и внедорожника Hyundai ix55 произошла в Почепе в переулке 4-м Стародубском 13 июня, пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 12:50. Как объяснили работники Госавтоинспекции, 38-летний мужчина на мопеде не справился с управлением и выскочил на встречку, где врезался в Hyundai ix55 под управлением 43-летней женщины.

В итоге мопедист получил ушибы мягких тканей лица, левого локтевого сустава правого колена. Врачи назначили ему лечение и отпустили домой.