В Супонево в буфете брянец совершил жестокое убийство
Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела 65-летнего жителя села Супонево, который обвиняется в убийстве и угрозе убийством.
История произошла вечером 13 апреля 2019 года. Нетрезвый мужчина в буфете, расположенном на улице Ленина, поссорился с 30-летним гражданином. Во время конфликта ударил оппонента кинжалом. От полученного ранения грудной клетки брянец скончался в больнице. Кроме этого, обвиняемый угрожал убийством сотруднице заведения.
После того как сторона защиты ознакомиться с материалами, документ передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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