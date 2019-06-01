В Супонево в буфете брянец совершил жестокое убийство

Следователи Брянской области завершили расследование уголовного дела 65-летнего жителя села Супонево, который обвиняется в убийстве и угрозе убийством.

История произошла вечером 13 апреля 2019 года. Нетрезвый мужчина в буфете, расположенном на улице Ленина, поссорился с 30-летним гражданином. Во время конфликта ударил оппонента кинжалом. От полученного ранения грудной клетки брянец скончался в больнице. Кроме этого, обвиняемый угрожал убийством сотруднице заведения.

После того как сторона защиты ознакомиться с материалами, документ передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.