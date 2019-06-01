«Охотники» за металлом попали на мушку клинцовских полицейских

Брянская полиция проводит расследование в связи с кражей металла, совершенной из законсервированной котельной.

По части 2 ст. 158 УК РФ предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.

История случилась в конце мая в Клинцах. Стражи порядка остановили на улице 34-летнего мужчину и двоих подростков, которые переносили металлические изделия. Как выяснилось, у гражданина не было постоянной работы, он перебивался случайными заработками – сдавал лом металла. В этот раз подозреваемый взял с собой на «дело» двоих сыновей – 16 и 17 лет. Проник с ними в котельную и похитил оттуда элементы котлов стоимостью пять тысяч рублей.