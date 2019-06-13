В Фокинском районе автомобилист на «ВАЗе» переломал нос 28-летнему парню

Смоленские правоохранители разыскивают свидетелей аварии с участием «ВАЗа 21074» на улице Есенина в Угре, где пострадал велосипедист.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 44-летнего жителя Руднянского района, который подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев.

13 июня в областном центре легковой автомобиль попал в «ловушку», которая образовалась на проезжей части, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

14 июня в Смоленске на улице Дзержинского случилась авария с участием автомобиля Renaut Logan, в результате ранен один человек.

14 июня в областном центре на улице Рыленкова полыхала легковушка, об этом сообщили сотрудники управления МЧС.

Вяземские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 28-летнего парня, который подозревается в грабеже.

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По предварительным данным, 40-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗа-211140», ехал в поселок Свень и сбил 28-летнего парня, который двигался навстречу автомобилю по полосе встречного движения.

Сама авария случилась в 21:55 на первом километре трассы «Фокинский район Брянска-Обход Брянска».

У молодого человека рубленная рана носа, перелом костей. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

14 июня в Фокинском районе Брянска произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21140», пострадал 28-летний парень.

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