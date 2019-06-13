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В Фокинском районе автомобилист на «ВАЗе» переломал нос 28-летнему парню

Опубликовано Сегодня, 20:15

14 июня в Фокинском районе Брянска произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21140», пострадал 28-летний парень.

У молодого человека рубленная рана носа, перелом костей. Врачи, назначив лечение, отпустили его домой.

Сама авария случилась в 21:55 на первом километре трассы «Фокинский район Брянска-Обход Брянска».

По предварительным данным, 40-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗа-211140», ехал в поселок Свень и сбил 28-летнего парня, который двигался навстречу автомобилю по полосе встречного движения.

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