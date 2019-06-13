В Фокинке на озере утонул мужчина

15 июня в Фокинском районе Брянска из озера Мутное подняли тело 37-летнего мужчины.

Информация о том, что из водоема извлекли труп, поступила в управление МЧС в 16:15. Причина и обстоятельства гибели устанавливаются.

На месте происшествия работали 11 спасателей и пять единиц техники.