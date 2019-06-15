В Навлинском районе горела хозяйственная постройка

16 июня в селе Пахарь Навлинского района случился пожар, на место выезжали спасатели 31-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 03:57 утра. Через 20 минут сотрудники МЧС прибыли на улицу Совхозную. К тому времени кровля частного сарая загорелась на площади 20 квадратов. В тушении использовали ручной ствол, работало звено газодымозащитной службы.

«В 04.33 пожар локализовали, в 04.40 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе профильного управления.