На Никитинской в Брянске случилась авария с участием такси

17 июня в областном центре на улице Никитинской произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси», об этом сообщили в одной из соцсетей.

Инцидент случился в восемь утра. Как рассказали свидетели, на дороге встретились «Нива» и машина такси.

Пострадавших, по предварительным данным, не было.

Работники Госавтоинспекции выясняют причины происшествия.