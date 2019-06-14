В Почепском районе 19-летний парень свернул шею в ДТП

16 июня на трассе «Почеп-Жирятино» произошло ДТП с участием автомобиля Lada Priora, ранен 19-летний молодой человек.

Пострадавший был пассажиром данного транспорта. В результате происшествия он получил перелом шейного отдела позвоночника, его госпитализировали.

Сам инцидент случился в шесть вечера на втором километре дороги. Как объяснили в отделе ГИБДД, 20-летний водитель Lada Priora ехал со стороны Жирятино в Почеп. Не справившись с управлением, он съехал в кювет.

Напомним, 13 июня 27-летний водитель автомобиля Fiat Albea получил травмы во время ДТП на трассе «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора».