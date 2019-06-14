Под Дятьковом Renault Logan не поделила дорогу с фурой DAF, есть раненые

23-летний водитель Renault Logan и его 17-летняя пассажирка получили травмы во время ДТП с участием автомобиля DAF на 39-м километре трассы «Брянск- Дятьково - граница Калужской области» 16 июня.

Инцидент произошел в 18:40 на 39 километре упомянутой дороги. По предварительным данным, 23-летний автомобилист на Renault Logan ехал из Дятькова в поселок Ивот. На перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовику DAF, за рулем которого находился 46-летний водитель, в итоге транспортные средства столкнулись.

У пострадавшего 23-летнего водителя Renault Logan сотрясение головного мозга, ушибленные раны головы; его госпитализировали. 17-летняя пассажирка этой же машины получила также сотрясение, ушиб грудного отдела позвоночника; врачи, назначив лечение, отпустили ее домой.