Брянец получил срок за незаконную рубку сосен

Суд Новозыбковского района назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года 53-летнему местному жителю, его обвиняют в незаконной рубке деревьев.

Кроме этого, у мужчины изъяли бензопилу и отдали в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.

По материалам расследования, в декабре 2018 года обвиняемый в лесу недалеко от Новозыбкова, не имея необходимых документов, незаконно спилил сосен на 51 тыс 754 рубля.