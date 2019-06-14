Под Унечей полыхал лес

13 июня в областном центре легковой автомобиль попал в «ловушку», которая образовалась на проезжей части, об этом сообщил паблик drive 2 smolensk в соцсети.

14 июня в Смоленске на улице Дзержинского случилась авария с участием автомобиля Renaut Logan, в результате ранен один человек.

14 июня в областном центре на улице Рыленкова полыхала легковушка, об этом сообщили сотрудники управления МЧС.

Вяземские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 28-летнего парня, который подозревается в грабеже.

Смоленская полиция завела уголовные дела на двоих жителей области, водителей, которые ездили по поддельным правам.

Как сообщили в пресс-службе регионального профильного управления, населенным пунктам ничего не угрожало, до райцентра было шесть километров.

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