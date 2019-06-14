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В Сельцо экс-полицейский не смог разжалобить суд

Опубликовано Сегодня, 13:42

Приговор Сельцовского горсуда в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в побеге из-под стражи,  вступил в законную силу.

По материалам расследования, 31 марта 2017 года, после того как Сельцовский горсуд провозгласил обвинение экс-правоохранителю в получении взятки и приговорил к реальному лишению свободы, обвиняемый сбежал из зала заседаний.

Лишь 30 декабря 2018 года его задержали сотрудники полиции в Сельцо Брянской области.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы колонии общего режима.

Осужденный посчитал несправедливым приговор и просил его смягчить в апелляционной инстанции, однако там жалобу отклонили, а приговор оставили без изменения.

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