В Сельцо экс-полицейский не смог разжалобить суд

Приговор Сельцовского горсуда в отношении бывшего полицейского, который обвиняется в побеге из-под стражи, вступил в законную силу.

По материалам расследования, 31 марта 2017 года, после того как Сельцовский горсуд провозгласил обвинение экс-правоохранителю в получении взятки и приговорил к реальному лишению свободы, обвиняемый сбежал из зала заседаний.

Лишь 30 декабря 2018 года его задержали сотрудники полиции в Сельцо Брянской области.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы колонии общего режима.

Осужденный посчитал несправедливым приговор и просил его смягчить в апелляционной инстанции, однако там жалобу отклонили, а приговор оставили без изменения.