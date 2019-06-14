На Болве в Брянске скончался рыбак

17 июня в Брянске на реке Болва произошла печальная история, об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Пенсионер отправился со своим 11-летним внуком на рыбалку. На берегу пожилому человеку стало плохо. Мальчик сразу же набрал 112 и рассказал о том, что произошло.

Медики связались с поисковым отрядом ПСО «Лиза Алерт», поскольку ребенок не мог им объяснить место рыбалки. Созвонившись со школьником, добровольцы все время были с ним на связи, пока не установили местонахождение. В поисках использовали ракетницу, по сигналам которой школьник сообщал, где они находятся.

К сожалению, дедушку спасти не удалось.