В Фокинском районе парень пострадал от «сетевой красотки»

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую совершили по отношению к 27-летнему парню из Фокинского района.

Молодой человек познакомился в одной из соцсетей с симпатичной девушкой. В чате, по его словам, завязался легкий флирт, и уже в финале разговора собеседница предложила посетить приватный киносеанс. Для этого она скинула ему интернет-ссылку на сайт, где можно было заказать онлайн билеты. Затем к «игре» приобщился сообщник незнакомки, который представился сотрудником службы поддержки.

Мужчину несколько раз заверили в том, что очередной платеж не прошел, а приходящие смски о списании денег – это всего только банковская ошибка - средства скоро вернуться на счет.

В итоге брянец лишился девяти тысяч рублей.