На Ромашина в маршрутке жительница Брянска получила перелом

17 июня в Брянске на улице Ромашина случился дорожный инцидент, в маршрутке №47 пострадала пассажирка.

Потерпевшей 49 лет, у нее перелом правой ключицы со смещением. Сейчас она в больнице.

Само ДТП произошло в 19.00. Как сообщили в отделе ГИБДД, 34-летний водитель авто Fiat Ducato ехал с улицы Пересвета по Красноармейской в сторону проспекта Ленина. Во время торможения в салоне упала 49-летняя пассажирка.