В Брасовском районе в ДТП с «УАЗом» и «ВАЗом» пострадали два человека

17 июня в Брасовском районе на трассе «Локоть-Турищево» случилась авария с участием «ВАЗа 21154» и «УАЗа», ранены оба водителя.

У 60-летнего мужчины из «УАЗа» закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребра слева и справа, пневмоторакс, внутреннее кровотечение, множественные рублено-рваные раны волосистой части головы, садненные раны туловища; его госпитализировали.

У 33-летнего автомобилиста также множество серьезных травм, он в больнице.

Само происшествие произошло в восемь вечера на первом километре упомянутой дороги. Как объяснили в отделе Госавтоинспекции, 60-летний водитель автомобиля «УАЗ», выезжая из-за поворота, выскочил на встречку, где врезался в «ВАЗ» под управлением 33-летнего гражданина.